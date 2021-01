Zes kandidaten voor het ondervoorzitterschap van de N-VA

Nooddijk van 60 meter succesvol aangelegd in Wichelen, Limburg sluit fietsrou­tes aan de Maas: noodnummer 1722 geacti­veerd door stijgende water

7:17 Het stijgende water dreigt op enkele plaatsen in Vlaanderen problemen te veroorzaken. Vooral in Wichelen is de situatie precair en bouwden de gemeentelijke diensten een nooddijk om het water van de Bosbeek uit de huizen te houden. In Geraardsbergen is het noodnummer geactiveerd en het jaagpad afgesloten. Een overzicht van de meest kritieke punten in incidenten.