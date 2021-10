Zes jongeren over de klimaatmars vandaag: “Beleidsmakers hebben opnieuw sjot onder hun gat nodig”

ONZE OPINIE. Je kan als jongere in dit land beter een hartziekte hebben dan een mentaal probleem

9 oktober De grootste schande is niet dat de ouders van Jules -de ontspoorde jongen voor wie donderdag een hogeschool ontruimd werd- maanden zonder resultaat om psychologische hulp voor hun zoon vroegen. De echte schandvlek is dat die gigantische wachtlijsten er al jaren zijn en dat ze maar niet opgelost geraken. Je kan als jongere in dit land beter een hartziekte hebben dan een mentaal probleem. Waar de eerste desnoods meteen op de spoed terecht kan, mag je bij psychologische problemen een nummertje trekken en na vier maanden nog eens terugkomen.