Zes jaar na eerste melding dient VUB klacht in tegen leden van beruchte studentenvereniging Solvay: “Ik moest ‘voor de grap’ verkracht worden”

Mijnenergie Of je de daling van de gasprijs zal merken, hangt af van je energiecon­tract: bij welke contract­for­mu­les dalen de prijzen het snelst?

De Europese gasprijs daalde de voorbije dagen fors en ook de energieprijzen tonen een neerwaartse curve. Die tendens lijkt zich nog even voort te zetten. Of je de daling snel gewaar zal worden, hangt af van je contracttype. Hoe weet je welke daling je kan verwachten? En loont het om over te stappen naar een contract waar dat sneller gebeurt? Mijnenergie.be legt uit.

25 oktober