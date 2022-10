Zes jaar na eerste melding dient VUB klacht in tegen beruchte studentenvereniging Solvay: “Ik moest ‘voor de grap’ verkracht worden”

Update CEO bpost zet tijdelijk stap opzij wegens intern onderzoek

Bij bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken binnen de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe krantencontract. CEO Dirk Tirez zet in afwachting van de resultaten van het onderzoek tijdelijk een stap opzij. De dagelijkse leiding wordt in die tijd toevertrouwd aan Henri de Romree, CEO van e-Logistics North America, zo meldt bpostgroup in een communiqué.

25 oktober