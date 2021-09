Zes jaar gezocht naar Bosniër die onder zijn echte naam in Spanje woonde

Over de arrestatie van Dragisa Hamidovic (42) is officieel weinig bekend. Behalve dat hij is opgepakt in Spanje. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie zocht de voortvluchtige Bosniër al langer in de streek van Marbella en Lloret de Mar. Hij is volgens onze informatie gisterochtend in de buurt van Gerona tegengehouden bij een routinecontrole. Vermoedelijk was die controle veel minder toeval dan het woord doet vermoeden. Voor de slechte verstaander: de politie hield de gezochte man wellicht al even in de gaten. Ze wilden gewoon zeker zijn dat hij het was. Dat zijn ze intussen. Vingerafdrukken liegen niet. Volgens onze bronnen zou de voortvluchtige verdachte onder zijn eigen identiteit jaren in Spanje hebben gewoond. Op zijn officiële documenten zou hij wel zijn geboortedatum hebben veranderd.