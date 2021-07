Zelftests voortaan ook in supermarkten verkrijgbaar

Zelftests zijn voortaan niet meer exclusief verkrijgbaar in apotheken, maar zullen ook te koop zijn in supermarkten. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij wijst er op dat de ruimere beschikbaarheid van de tests een logische toepassing is van de Europese regels, maar benadrukt ook dat voor wie een eerste keer de tests gebruikt, het advies van een apotheker erg nuttig kan zijn.

Zelftests kan je zelf uitvoeren met een korte neusswab. Ze verschillen van de PCR-tests en de snelle antigeentests. Ze bieden niet dezelfde zekerheid als de conventionele PCR-tests, maar zijn een hulpmiddel om na te gaan of iemand zeer besmettelijk is met het coronavirus. Met andere woorden: ze geven aan of iemand al dan niet een hoge virale load heeft.

De voorbije drie maanden waren de zelftests exclusief te koop bij apothekers, omdat die gericht advies kunnen geven. "Om zeker te zijn dat deze verdedigingslinie effectief zou zijn, was het advies van de apotheker voor ons inderdaad een essentiële voorwaarde", legt minister Vandenbroucke uit.

Hun toegevoegde waarde speelde vooral bij het geven van uitleg over de juiste situering van de zelftest in de teststrategie, het aflezen van het resultaat, de te volgen strategie bij een positief resultaat van de zelftest, maar ook in de sensibilisatie voor vaccinatie. Een enquête van DayOne bevestigde overigens het nut van hun advies.

Terugbetaling

Maar net zoals in verschillende andere Europese landen zullen de zelftests voortaan ook elders te koop zijn. Ze blijven wel ook nog beschikbaar bij apotheken. "Voor mensen die nog nooit een zelftest hebben gekocht of uitgevoerd, heeft de aankoop in de apotheek nog altijd het voordeel dat de apotheker advies geeft over het gebruik", licht Vandenbroucke toe. Bovendien blijft de terugbetaling van toepassing op mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV), met een eigen bijdrage van 1 euro per test. Personen die in aanmerking komen voor RVV kunnen in de apotheek twee zelftests per week per gezinslid kopen tegen deze prijs.

In totaal werden 835.250 zelftests op naam verkocht in de apotheek. Dat is volgens de minister een onderschatting omdat zelftests zonder interventie niet verplicht op naam dienen geregistreerd te worden. 405.025 burgers kochten zelftests in de apotheek. Het gemiddelde aantal tests per burger ligt dus op 2,06.