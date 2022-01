Zelftests? Quarantaineregels? Heb jij nog vragen na het Overlegcomité? Stel ze hier

HET DEBAT. Baas mag ambtenaar niet meer bellen na de werkuren: een goed idee? En moet deze regel ook gelden in de privésec­tor? Dit is jullie mening

Federale ambtenaren mogen vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren worden opgebeld door hun baas. Dat staat in een omzendbrief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde ‘recht op deconnectie’. Wat denk jij? Is de regel een goed idee? En moet die ook gelden in de privésector? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

5 januari