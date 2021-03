Zelftest weldra te koop in de apotheek: wordt dit het toegangsbewijs voor horeca, feestje of voetbalmatch?

Hoe werkt zo’n zelftest?

Zoals de naam al zegt, ga je met de coronazelftest volledig zelf aan de slag. Net als bij de klassieke PCR-test moet een wattenstaafje in de neus. Omdat dit met z’n 2,5 centimeter korter is dan in het testcentrum of bij de dokter, moet het normaal gesproken lukken het zelf enkele keren rond te draaien. Vervolgens gaat het staafje in een buisje met vloeistof, waarvan je enkele druppels op een testplaatje mikt. De uitslag is al na een kwartier af te lezen, zonder dat daar dus een labo aan te pas moet komen.