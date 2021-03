Zelftest vanaf 6 april verkrijgbaar bij apotheek, bedrijven kunnen gratis sneltesten krijgen

“Tot 1 mei bieden we aan bedrijven een gratis hoeveelheid testen aan om het personeel dat niet kan telewerken te testen”, stelde Vandenbroucke. “Er kan twee keer per week getest worden, dus acht testen per persoon. We vragen aan bedrijven om dit snel kenbaar te maken via de bedrijfsarts.”

Er zijn momenteel 570.000 sneltesten beschikbaar. Daar komt nu nog eens een extra bestelling van een half miljoen bovenop.

Werknemers zijn niet verplicht om een test te ondergaan. Er zijn momenteel al 69.000 aanvragen van zowel privébedrijven als overheidsdiensten ingediend.

“Burger doet alles zelf”

De zelftesten zijn nu een tweede wapen dat ingezet kan worden. Het zijn snelle antigeentesten die door de gebruiker zelf afgenomen en geïnterpreteerd worden. “De burger doet met andere woorden alles zelf”, verduidelijkte adjunct-coronacommissaris Carole Schirvel. Het resultaat is in 15 à 20 minuten beschikbaar.

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt slechts 1 euro. Voor de gewone bevolking zal de prijs schommelen tussen 5 à 10 euro.

Roche

Momenteel is er nog maar één test, van Roche, goedgekeurd om verkocht te worden in de apotheek. “Maar andere testen kunnen snel volgen als hun dossiers volledig zijn”, aldus Schirvel. Als de zelftesten goed gebruikt worden, zijn ze ongeveer voor 80 procent betrouwbaar.

In het onderwijs loopt er momenteel ook een pilootproject rond speekseltesten bij leerkrachten. De bedoeling is dat het op brede basis aangeboden kan worden.

“Laat je testen”

“We zien stijgende opnames van patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen”, stelde Vandenbroucke. “We moeten nu met z’n allen de regels toepassen die ons vroeger geholpen hebben. Afstand houden, voorzichtig zijn, maar één knuffelcontact, geen funshoppen en een bubbel van vier. We weten dat we het virus zullen overwinnen dankzij de vaccins en de teststrategie.”

“Mensen die zich ziek voelen, moeten zo snel mogelijk naar de huisarts of een testcentrum om zich te laten testen met een PCR-test. Hetzelfde geldt voor mensen die een risicovol contact hebben gehad met iemand die besmet is met het virus. De capaciteit is groot, tot 150.000 per dag. De PCR-testen laten ook toe om varianten van het virus op te sporen”, besluit Vandenbroucke.