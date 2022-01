“Zelftest in de keel zou beter zijn om omikronvariant op te sporen”

Een zelftest in de keel zou beter zijn om de omikronvariant op te sporen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waarover VTM Nieuws bericht. “We weten dat de omikronvariant eerst in de keel zit en pas later in de neus”, verduidelijkt viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen waarschuwt dat niet alle zelftesten gemaakt zijn voor zowel de keel als de neus. “Volg altijd de stappen uit de handleiding”, klinkt het.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Volgens een nieuwe studie is een wisser in de neus niet de meest efficiënte manier om te testen of iemand besmet is met de omikronvariant. “We weten over de omikronvariant dat die eerst in de keel zit en pas later in de neus”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan VTM Nieuws. “Wanneer je helemaal in het begin van het ziekteproces stalen afneemt in de neus, dan zit het virus er nog niet. Wanneer je dat combineert met een afname in de keel, dan heb je een hogere kans om positief te testen.”

Tijdens de feestdagen hebben heel veel mensen neuswissers gebruikt. “Veel mensen hebben zich getest. Dat is goed. Veel mensen hebben ook positief getest en hebben hun gedrag kunnen aanpassen. Wanneer het ziekteproces al wat langer bezig is, dan is zo’n neuswisser wel perfect”, aldus Van Ranst.

Gebruik

Australië en Engeland zijn momenteel de enige landen waar de overheid adviseert om eerst een wisser in de keel te gebruiken en nadien in de neus. Maar niet alle zelftesten zijn gemaakt voor zowel de neus als de keel, zo waarschuwt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen in ons land. Fabrikanten werken momenteel aan zelftesten die geschikt zijn voor beide.

“Je kan een zelftest die bedoeld is voor gebruik in de neus niet zomaar gebruiken in de keel. Je moet een zelftest altijd gebruiken volgens de stappen die beschreven zijn in de handleiding, want anders is er natuurlijk een verhoogd risico op een onbetrouwbaar resultaat”, zegt Olivier Christiaens van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen aan VTM Nieuws.

LEES OOK.