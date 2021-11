Zelfstandigen kunnen rekenen op verhoogde moederschapsuitkering

Exacte cijfers

De moederschapsuitkeringen bedragen momenteel 514,64 euro per week voor een voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro per week in geval van halftijds moederschapsverlof. Voortaan nemen die bedragen toe tot 737,61 euro in geval van voltijdse rust en 368,80 euro in geval van halftijdse rust tijdens de eerste vier weken. Vanaf de vijfde week gaan ze tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust en 337,32 euro in geval van halftijdse rust.