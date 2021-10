Zelfstandigen krijgen recht op tien dagen rouwuitkering

Concreet gaat het om een uitkering van 85,77 euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange duur in een gezin werd geplaatst van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner. Uiterlijk aan het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking zal het sociale verzekeringsfonds de uitkering uitbetalen.