Zelfstandige supermarkten zijn verlieslatend door stijgende energiekosten

Bij buurtsupermarkten is, naast de kost voor de gebruikelijke verwarming en verlichting, de constante koeling voor bijna de helft van de voedingsmiddelen aanleiding van een hoog energieverbruik. Door de stijgende energieprijzen is de gemiddelde energiekost van 7.000 euro per maand naar 21.000 euro gestegen, een verdrievoudiging. Door de aaneenschakeling van indexaanpassingen stijgt bovendien ook de personeelskost de laatste maanden fors.