Zelfstandige kleinhandelaars kreunen onder crisis na crisis. Dreigt voor hen een échte ‘zwarte vrijdag’?

NMBS wil in 2024 korting voor alle gezinnen met kinderen

De NMBS wil in 2024 een korting invoeren voor alle gezinnen met kinderen, in het kader van een vereenvoudiging van de tariefformules. De korting zou een alternatief zijn voor de huidige kortingskaart voor grote gezinnen, die in 2024 verdwijnt. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

16:43