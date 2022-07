Zelfstandige kinderopvang vreest massaal verlies van opvangplaatsen

In de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen dreigen de komende twee jaar veel opvangplaatsen verloren te gaan. Dat zegt UnieKOsignaal, de beroepsvereniging voor zelfstandige gezins- en groepsopvang in Vlaanderen en Brussel, op basis van een eigen bevraging. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn leeftijd, hoge werkdruk, complexe regelgeving en karige verloning.

Uit een prognose van Kind & Gezin uit 2019 bleek dat er tegen 2024 in de kinderopvang 7.000 extra opvangplaatsen nodig zijn. Volgens voormalig minister van Welzijn Wouter Beke en zijn opvolger Hilde Crevits is het de bedoeling om die 7.000 plaatsen in te vullen. Daarvoor zijn budgetten voorzien.

Maar uit een bevraging van beroepsorganisatie UnieKOsignaal, uitgevoerd tussen 20 en 25 juni, blijkt dat er ook veel kinderopvanginitiatieven denken aan stoppen. De organisatie stuurde een online enquête naar 1.500 initiatieven. Een kwart van die initiatieven vulde de enquête in.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat er 2.276 dreigen te verdwijnen binnen de vijf jaar, waarvan 1.304 binnen de twee jaar. Daarnaast hangen er nog 1.781 plaatsen aan een zijden draadje. Voor die gevallen moet er ofwel een “structurele verbetering” vanuit het beleid komen of moet er een overnemer gevonden worden.

Uit de bevraging blijkt ook dat de helft van de respondenten aangeeft zonder financiële reserve te werken en één op de tien geeft aan in financiële moeilijkheden te verkeren.

UnieKOsignaal polste bij de organisatoren ook naar het vertrouwen van de ouders in de kinderopvang. Hebben de organisatoren de indruk dat het vertrouwen van de ouders een knauw heeft gekregen door de crisisverhalen van de voorbije maanden, denk bijvoorbeeld aan het drama in ‘t Sloeberhuisje?

Vertrouwen

Volgens de organisatoren is het vertrouwen van de ouders grotendeels gebleven. “Dat is bemoedigend”, klinkt het. “De feedback zegt dat ouders het vertrouwen in de kinderopvang hoofdzakelijk hebben behouden, maar dat nieuwe ouders met een grotere dosis scepsis naar de kinderopvang komen”, zo staat in de bevraging.

Vooral bij de grotere groepsopvanginitiatieven (met meer dan 18 plaatsen) merken de organisatoren dat het vertrouwen minder groot is geworden (25 procent) of dat er ronduit sprake is van wantrouwen (8 procent).