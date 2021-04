Zelfstandige kan retroactief beroep doen op ziekte-uitkering

Sinds 2019 kunnen zelfstandigen die ziek vallen, vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering ontvangen, op voorwaarde dat ze zeven dagen ziek zijn. Dat systeem zorgde in de praktijk voor heel wat problemen omdat er een systeem van niet-terugwerkende kracht was ingevoerd, zegt Evita Willaert. “Concreet kon een zelfstandige die zich te laat bij zijn arts meldde niet genieten van een vergoeding met terugwerkende kracht.”

Het wetsvoorstel van Ecolo-Groen past daar een mouw aan. “Aangezien zelfstandigen hun arts gemiddeld 1 tot 2 weken te laat raadplegen na de eerste symptomen van een ziekte, was het essentieel om een zekere terugwerkende kracht toe te staan in hun compensatie, zodat ze niet worden bestraft in geval van ziekte”, zegt Willaert. “Dat is wat we hebben kunnen aanpassen, met de partners van de Vivaldi-meerderheid. Zelfstandigen hebben nu 14 dagen retroactiviteit voor hun vergoeding in geval van ziekte.”