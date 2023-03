Zelfstandige Delhaizes vallen droog, concurrenten gaan niet alles kunnen opvangen: “Wacht niet tot zaterdag 16 uur om inkopen te doen”

Mijnenergie Wat is het sluimerver­bruik van een televisie? En een adapter die nodeloos insteekt? Energiead­vies voor jouw woonkamer

Veel gezinnen brengen thuis een groot deel van hun tijd door in de woonkamer. Het is dé plek bij uitstek om gasten te ontvangen en ’s avonds televisie te kijken, te lezen, ... Kortom: te ontspannen. Maar hoe kan je energie besparen in de woonkamer zonder in te leveren op comfort? Mijnenergie.be zet enkele besparingstips op een rijtje.