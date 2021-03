Zelfs zwarte kindjes kiezen sneller voor witte poppen: ook kleuters denken in racistische stereotypes, bewijst ‘De Wonderjaren’

Laat kleuters kiezen welke pop ze de mooiste vinden, een witte of een bruine, en niet alleen de witte kindjes zullen kiezen voor de witte, maar ook die met een donkere huidskleur. Dat bleek al tijdens een beroemd ‘poppenexperiment’ in de jaren 40 en dat is vandaag nog steeds zo, zoals een item in 'De Wonderjaren’ (Eén) vanavond aantoont. “En toch zijn we op het vlak van racisme geëvolueerd”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh (42). “Maar er vallen ook nog stappen te zetten.”