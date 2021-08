Zelfs milieu-inspectie zag probleem niet met illegale lozing 3M

De milieu-inspectie zag geen graten in de illegale lozing van de giftige stof FBSA door 3M. Dat blijkt uit een antwoord dat de dienst Omgevingsinspectie aan de redactie van VTM Nieuws gaf nadat ze woensdag geconfronteerd werd met het nieuws. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) greep donderdagavond in en verplichtte de inspectie om stalen af te nemen. Tussen Demir en de inspectie botert het al een hele tijd niet.

"Het recentste vergunningenbesluit van 3M vermeldt de individuele stof FBSA niet expliciet. De huidige Vlaamse milieuwetgeving vereist deze expliciete nominatieve vermelding immers niet." Dat is letterlijk het antwoord van de Omgevingsinspectie toen de redactie haar woensdag confronteerde met het nieuws dat 3M illegaal de schadelijke stof FBSA in de Schelde loost. De inspectie vond het dus geen probleem dat het Amerikaanse chemiebedrijf toegaf de stof te produceren zonder dat het daarvoor een vergunning had.

Geen metingen

De inspectie was ook niet van plan om in te grijpen bij 3M. "De Omgevingsinspectie beschikt momenteel niet over eigen meetresultaten m.b.t. de stof FBSA, noch kunnen wij op korte termijn zelf betrouwbare metingen doen." Met andere woorden: de inspectie deed geen metingen, omdat ze de stof niet kon analyseren.

Toch ging de inspectie donderdagavond aan de slag en nam ze stalen af bij 3M. Dat gebeurde klaarblijkelijk in opdracht van Zuhal Demir, die gealarmeerd was door de berichtgeving. Op zich is dat ongewoon, want de Omgevingsinspectie is een autonome instantie die niet onder het bevel van het kabinet valt. Maar het is geen geheim dat Demir zich al een tijdje ergert aan de Vlaamse milieu-instanties, die maar niet in beweging kwamen tegen chemiereus 3M.

Menens

Zo bleek al dat het bedrijf pas in 2019 een administratieve boete kreeg van 7.200 euro, nadat het nochtans al jaren te grote hoeveelheden PFOS in de Schelde had geloosd. Daarnaast bleek ook dat de verschillende milieu-instanties niet met elkaar praatten. Zo gaf de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de meetresultaten niet door aan de milieu-inspectie.

Demir heeft zich sinds een aantal maanden geprofileerd als de minister voor wie de strijd tegen 3M menens is. Dit marsorder aan de inspectie past daar naadloos in. Omdat de milieu-inspectie de stalen nog altijd niet zelf kan analyseren, zijn die doorgestuurd naar Vito, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Die heeft als enige in het land een geaccrediteerd labo.

Bij Vito laten ze weten eind volgende week te kunnen beginnen aan de analyses.

