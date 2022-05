“Zelfs knuffels van papa doen me panikeren”. Studente (20) werd verkracht in Gents café en zoekt met Faroek naar de dader

Jolien (een schuilnaam) werd afgelopen september verkracht in een bergruimte van een vol café, in de studentenbuurt in Gent. Nochtans waren er tientallen feestvierders in de buurt, maar niemand merkte iets op. De studente vond de moed om anoniem haar verhaal te doen aan Faroek. Ze hoopt dat iemand de verdachte herkent.

Donderdag 29 september 2021 is het de Student kick-off in Gent, de feestelijke start van het academiejaar. Jolien studeert in Gent, en het is het eerste grote studentenfeest sinds de coronacrisis uitbrak. Maar wat een onvergetelijke ervaring moet worden, draait rond kwart over drie ‘s nachts uit op een nachtmerrie.

“Moeilijk om erover te praten”

“Ik weet dat ik paniekaanvallen krijg als ik daarover moet praten”, vertelt Jolien in FAROEK. Ze heeft het zichtbaar moeilijk tijdens het gesprek en begint af en toe te huilen. “Ik klap helemaal dicht en ik begin te hyperventileren.”

Acht maanden later is de impact van de gebeurtenissen op Jolien nog steeds enorm. Zo heeft ze het moeilijk om mensen te vertrouwen: “Vooral mannelijke vertrouwenscontacten. Zelfs onverwachte knuffels van mijn papa en mijn broers doen me schrikken - wat heel moeilijk is omdat je weet dat die je nooit iets zouden aandoen.” Ze gaat nu sinds een tijdje naar een traumatherapeut, en dat helpt. “Het gaat heel veel tijd nodig hebben. Maar ik hoop voor mezelf wel dat het terug goed komt. Dat ik terug de blije Jolien van vroeger kan zijn.”

Hoe Jolien ongemerkt verkracht kon worden te midden van een vol café, vertelt Wouter De Bosscher van de lokale politie van Gent in de video bovenaan.

Robotfoto

Gelukkig kon er dankzij de beschrijving van Jolien een robotfoto gemaakt worden van de verdachte. Het gaat om een jonge, gespierde man met een licht getinte huid en donker haar en een donkere baard. De politie wil ook graag weten of er nog andere vrouwen zijn lastig gevallen door deze man. Zij kunnen altijd contact opnemen via het gratis nummer 0800 30 300, of via opsporingen@police.belgium.eu.

Ook café zelf is aangeslagen

Ook in het café waar Jolien verkracht werd, is iedereen ontzet. “We nemen heel wat voorzorgen”, zegt Jan, de uitbater van het café. “We hebben bewakingscamera’s, werken met portiers van een serieuze beveiligingsfirma. Ons personeel loopt ook regelmatig rond in de zaal om een oogje in het zeil te houden. En met andere uitbaters van andere café’s en horeca in de Overpoort hebben we een Whatsapp-groep om elkaar te verwittigen als er iets gebeurt, en mee uit te kijken naar verkeerde types.” Maar het heeft jammer genoeg allemaal niet mogen baten. Jan hoopt dat zijn getuigenis de zaak extra aandacht kan geven, en kan helpen om de dader te vinden. “Hiervoor is geen plaats in onze zaak.”

