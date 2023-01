“Zelfs hun vlag correct hangen lukt niet”: Nederlandse vlag op z'n kop tijdens bezoek Rutte aan premier De Croo

Tongeren RECONSTRUC­TIE. Jager toont waar hij Ken doodschoot: “Dit bewijst vooral dat je geen warmtekij­ker mag gebruiken”

Waar stond verdachte B.F. uit Rijkevorsel toen hij Ken Moons doodschoot? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de reconstructie in Rutten die dinsdagavond plaatsvond. Meerdere hypotheses zijn onderzocht, maar wat vaststaat is dat hij zich baseerde op een warmtevlek die te zien was door zijn nachtkijker. Zelf zegt hij nog altijd dat hij een haas dacht te zien. Helaas ging het om metaaldetectorist Ken Moons.

14:26