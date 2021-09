Zelfs dood van vriend brengt hem niet tot inkeer: krijg je zo'n bestuurder nog op rechte pad?

Zeebrugge Grillchef van restaurant Njord en vader van drie sterft in tragisch ongeval: “Hij was een stuk van onze familie”

12 september Het team van het bekende rooftoprestaurant Njord in Zeebrugge is in diepe rouw. Hun grillchef Uke Thaqi (40) heeft het leven gelaten in een verkeersongeval. De kok, vader van drie jonge kinderen, viel wellicht in slaap achter z’n stuur en knalde tegen een boom. “Uke was een harde werker”, zegt zijn baas David Dendooven. “We zullen de eeuwige glimlach op z'n gezicht missen.”