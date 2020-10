Zelfmoordlijn zoekt 60 extra chatvrijwilligers

Zes jaar schreeuwde Patricia (43) om psychiatri­sche hulp voor haar zoon: “En toen stonden er vier agenten voor de deur. Ik moest zijn schoenen identifice­ren”

9 oktober Een zware klap was het voor Patricia Van Rymenant (43) uit Bunsbeek (Glabbeek), maar een verrassing was het niet. Ze verloor haar zoon Jason Nys (21) op 10 september. Talloze keren trok ze aan de alarmbel, maar de jongeman werd niet opgenomen, en kreeg niet de kans om behandeld te worden, zelfs niet na drie zelfmoordpogingen. ‘Persoonsaanrijding op de spoorweg in Tienen’, las Patricia die donderdag op Facebook en meteen wist ze hoe laat het was. “Ik belde zelf naar de politie met de vraag of het mijn zoon was. Ze wisten het niet. Een uurtje later werd mijn grootste vrees waarheid”, zegt Patricia, die haar verhaal deelt in de hoop andere psychiatrische patiënten en hun families te helpen.