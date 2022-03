Zelensky spreekt vanmiddag Kamer toe en zal mogelijk Belgische diamanthandel met Rusland op de korrel nemen

Slimme drones brengen gevaarlij­ke verkeerssi­tu­a­ties in kaart

Vier op de tien ouders rijden in de ochtendspits te snel naar school. Dat blijkt uit een analyse van dronebeelden die gemaakt zijn in Beringen. Ook stilstaan op het zebrapad of parkeren op het voetpad zijn geen uitzondering in de straten rondom schoolgebouwen. Om de veiligheid van verkeerssituaties in te schatten, zullen er nu drones gebruikt worden. Minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is alvast enthousiast over dit nieuwe project: “Het is een goed idee om deze technologie nu meer en meer in te zetten. Het doel is uiteindelijk om het gedrag van de weggebruiker bij te sturen.” Het beeldmateriaal zal volgens de minister nu gebruikt worden voor een proactieve aanpak van de problemen.

30 maart