Zeker 9 procent van politie kreeg al Covid-19: “Men zal prioriteit geven aan vaccinatie van politie”

Jong en flik in tijden van corona: "We voelen ons stilaan de pispaal van de hele coronacri­sis”

10 april Ze vieren mondmaskerloos feest in het Ter Kamerenbos in Brussel, op een trein in Louvain-la-Neuve of op pleinen in Gent en in Leuven. De jongeren zijn het beu en komen in opstand – tegen de coronaregels én tegen de politie. Maar onder de agenten zitten ook een pak twintigers, met dezelfde frustraties en verlangens als de jongeren. Zoals Bram, Sigert, Maxim en Jolene. Zij zijn jong én flik in tijden van corona. “Af en toe wringt het om leeftijdsgenoten een boete te geven. Want we snappen die gasten, hé. Wij zijn het ook allemaal kotsbeu en verlangen net als hen weer naar een goed feestje.”