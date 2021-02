Zeker 1 agent van politiezone Zennevallei besmet met Braziliaanse variant

Zeker één van de agenten van de politiezone Zennevallei, die al enkele dagen in quarantaine zitten, is besmet met de Braziliaanse variant van het virus. Minstens één, maar er zijn 30 agenten van de zone besmet. De kans is dus groot dat verschillende van hen die Braziliaanse variant hebben opgenomen, of misschien wel allemaal. Alle agenten van de zone en hun gezin zitten in quarantaine.

In ons land zijn voor het eerst vier besmettingen vastgesteld met de Braziliaanse variant. Een van die gevallen is een agent van de politiezone Zennevallei. Daar moesten dit weekend zeventien agenten in quarantaine. Volgens korpschef Mark Crispel testten inmiddels al 30 collega’s positief. “We hebben gisteren in het nieuws vernomen dat het om de Braziliaanse variant gaat”, zegt hij aan VTM Nieuws. De nieuwe variant baart zorgen omdat die, net zoals de Zuid-Afrikaanse variant, besmettelijker zou zijn en minder gevoelig lijkt voor antistoffen.

Lees ook Politiezone Zennevallei in quarantaine: dit zijn de gevolgen voor de bewoners

“We hebben één collega die zwaar ziek is en in het ziekenhuis ligt en een aantal andere collega’s die het gevoel hebben dat ze met een superzware griep zitten, dat ze nog nooit zo’n ziek en moe gevoel hebben gehad. Maar het varieert: er zijn mensen die absoluut niets voelen en er zijn mensen die echt serieuze last hebben”, getuigt de korpschef.

Intussen zijn er ook gezinsleden van de agenten in quarantaine besmet. “Er zijn ook gezinsleden die de besmetting elders hebben opgelopen. Het is niet altijd te wijten aan ‘onze’ positieve gevallen. Het is een beestje met heel veel tentakels”, legt Crispel uit.

De alarmbellen bij de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) gingen vorige week af. “Natuurlijk is het zo dat woensdag, donderdag en vrijdag nog een aantal mensen heeft gewerkt en dat er dus mogelijk nog besmettingen hebben plaatsgevonden. Want wij wisten pas vrijdagmiddag wat de resultaten waren”, aldus de korpschef. Toen was duidelijk dat het om de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse variant zou gaan. Intussen is vastgesteld dat het de Braziliaanse is. Minstens één agent is ermee besmet, maar de kans is groot dat ook andere collega’s die variant opliepen. De zogenaamde patiënt nul - de persoon die aan de bron ligt van de besmettingen met de variant - is nog niet gevonden.

“We hebben dan vrijdagavond en zaterdagochtend crisisoverleg gehad met de bedoeling de politiezone te sluiten, omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid ons heel duidelijk liet verstaan dat we hier mogelijk met een clusteruitbraak, mogelijk zelfs een regionale uitbraak, zaten. En zij wilden geen enkel risico lopen.” Het Agentschap besliste daarom dat de zeventien medewerkers die toen al positief hadden getest, thuis in isolatie moesten. Hun familieleden, de medewerkers die negatief getest hadden, en ook hún familieleden moesten eveneens in quarantaine gaan. De korpschef zag zich genoodzaakt een beroep te doen op de collega’s van andere politiezones en op de federale politie om hen uit de nood te helpen. “Dat is zeer goed gelukt”, zegt Crispel. “Al zeker tot zaterdagvoormiddag zullen de interventies overgenomen worden door andere politiekorpsen van de provincie Vlaams-Brabant en van de federale politie.”

Wie negatief was, zal vrijdag opnieuw worden getest en diezelfde dag nog zullen de resultaten bekend zijn. Crispel hoopt dan de politiewerking van zijn korps weer geleidelijk aan te kunnen opstarten met wie negatief testte. Een gespecialiseerde reinigingsfirma zal de commissariaten grondig aanpakken. “Het ergste wat ons kan overkomen, is dat het virus opnieuw binnenglipt, want je ziet dat de impact zeer groot kan zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.