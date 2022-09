Zeiljacht Jacques Brel krijgt stukje van WTC-torens als symbool voor vrede

Start van terreurpro­ces ontaardt in kooige­vecht: urenlange discussie over glazen boxen

Geroep, gebonk op het glas en uiteindelijk bleven er maar drie beschuldigden over. De start van het monsterproces over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek ontaardde in een urenlange discussie over de glazen ‘kooien’ waarin Salah Abdeslam en co moeten zitten. “Welkom in de zoo, met echte mensen.”

13:34