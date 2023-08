"Zeg sorry, baas!" Twee jongeren geslagen in Zelzate en heksenjacht naar vechtende meisjes in Antwerpen: heftige beelden van jongeren circuleren online

1. Jongeren vernederen en slaan tiener tot tranen toe in Zelzate

In het Oost-Vlaamse Zelzate heeft een groep jongeren een weerloze tiener gewelddadig vernedert en toegetakeld. De beelden, die door merg en been gaan, doen gretig de ronde op sociale media. “Wij nemen dit zeer ernstig. Het is afschuwelijk wat daar op die beelden gebeurt”, reageert Brent Meuleman, burgemeester van Zelzate. Ook de politie neemt het incident zeer ernstig. “We vermoeden dat het voornamelijk om jongens uit Zelzate gaat en denken dat we de verdachten snel zullen identificeren.” Lees hier meer.

2. Twee incident in Zelzate: meisje zwaar aangepakt door bende

Ondertussen zijn er ook beelden opgedoken van een tweede incident, zo’n 200 meter verder op het busplein in Zelzate. Op de video is te zien hoe een groep een jong meisje bedreigt. Ook zij moet op haar knieën gaan voor de jongeren. Een van de agressors, een ander meisje, trekt aan haar haren. “Zeg sorry, baas”, klinkt het een keer of tien. Ze doelt op de jongen met wie ze het slachtoffer flankeert. Lees hier meer.

3. Meisjes bevechten elkaar in de wijk Kiel in Antwerpen

In Antwerpen is er ook heel wat ophef op sociale media rond video’s van een groep Antwerpse meisjes die andere meisjes in elkaar slaat. Er duiken zelfs video’s op waarin andere jongeren oproepen tot een heksenjacht en vernielingen aanbrengen aan de woningen van de vermeende daders. Sommige mensen gaan zo ver dat zij beloningen uitloven voor wie de agressieve meisjes straks een lesje leert. De politie vraagt om de heksenjacht niet verder op te voeren, maar nuttige info aan de politie over te maken die dan het onderzoek in alle sereniteit zal voeren. Lees hier meer.