“Zeg dat je niet bij Schild & Vrienden hoort.” Hoe Dries Van Langenhove de coronabetoging van zondag heimelijk heeft gekaapt

Een baan als asbestver­wij­de­raar: dit zijn de voor- en nadelen

Er zijn zo’n 500 erkende asbestverwijderaars actief in ons land. Zij werken dag in dag uit naarstig verder aan het verwijderen van de schadelijke stof die vorige eeuw in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Wat zijn de voor- en nadelen (lees: de risico’s) van een job als asbestverwijderaar? En hoe kun je de stap zetten naar deze bijzondere baan? Jobat.be zocht het uit.

24 november