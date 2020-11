Zeer zacht weekend voor de boeg, met zaterdag volop zon en temperaturen tot 17 graden

Vrijdag kunnen we tussen enkele wolkenvelden door al opnieuw een beetje genieten van de zon, maar vooral zaterdag lijkt top te zullen worden. Het blijft droog en we krijgen vaak zonnig weer met maxima die zeer zacht zijn voor de tijd van het jaar.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wordt het vrijdag vaak zonnig. Soms verwacht het KMI toch meer wolkenvelden, vooral in het westen en het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. In de Ardennen waait hij uit oost tot zuidoost. Vrijdagavond en -nacht wordt het licht bewolkt tot helder. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag blijft het droog en vaak zonnig met in de loop van de namiddag hoge sluierwolken. Met maxima van 12 tot 17 graden wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. In de Ardennen en aan de kust is de wind matig.

Zondag verwacht het KMI veel wolken met soms lichte regen. In de late namiddag wordt het vanaf de Franse grens droog. Het blijft erg zacht bij maxima van 12 tot 16 graden. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.

Maandag is het droog met een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. In de late namiddag neemt de bewolking vooral over het westen toe en kan er een bui vallen. De maxima blijven in de meeste streken schommelen rond 15 tot lokaal 16 graden bij een zwakke zuidzuidoostenwind.

Dinsdag is het vaak bewolkt en kan er vooral in het westen van het land een spat regen vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is zacht met zowat 15 graden over het centrum van het land.