Zeeklassen afgebroken nadat verschillende kinderen ziek worden: norovirus wellicht oorzaak

Gemiddeld huishoudin­ko­men in Vlaanderen bedraagt 2.419 euro netto per maand per persoon

Het gemiddelde netto huishoudinkomen in Vlaanderen — dat zijn alle inkomsten uit arbeid, maar ook uit pensioenen of sociale uitkeringen, én na aftrek van belastingen en RSZ-bijdragen — bedraagt 2.419 euro per persoon per maand. Dat blijkt uit de jongste data van Statistiek Vlaanderen, gebaseerd op de EU-SILC-enquête van 2020.

2 juni