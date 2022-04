Ze zijn er weer: hyacinten kleuren het Hallerbos opnieuw volledig in een paars bloementapijt

Het is weer de periode van het jaar waarin de boshyacinten volop bloeien. Een vaste waarde in het Hallerbos, waar tot 1 mei terug het Hyacintenfestival loopt. Het Hallerbos is het bos met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten en zorgt dan ook voor een prachtig paars tapijt wanneer de bloemetjes in bloei staan. De mensen komen van overal om de bloemetjes te kunnen aanschouwen. “Ik woon nu in Zwitserland, maar wou het paars tapijt ook eens aan mijn man en kindjes laten zien”, vertelt Vreni Luck.