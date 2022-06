Ze vonden een match: Tinder wordt nu ook in Gent gemaakt (en dat is een primeur)

"Ik val altijd op slechte mannen." Nathalie (30) is eeuwige single, seksuoloog Wim Slabbinck geeft raad

“Mijn grootste angst was altijd al om ‘een single dertiger’ te zijn. En kijk: dat ben ik nu." Voor haar dertigste wou Nathalie met een man samen een toekomst uitbouwen. Maar ze valt telkens op de verkeerde types. “Mannen waarvoor ik veel moeite moet doen, maar die zelf geen interesse in me hebben.” Ze ontwikkelt stilaan een angst om zich open te stellen en begint de hoop te verliezen. Seksuoloog Wim Slabbinck geeft haar gericht datingadvies. “Vis in een vijver die kwaliteit biedt.”

13 april