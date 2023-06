“Ze verspreiden ultraliberale doctrines”: waarom neemt Paul Magnette nu plots de Nationale Bank onder vuur?

Eis van 15 jaar cel wordt in beroep 200 uur werkstraf voor neersteken taxichauf­feur: “Belache­lijk. Dit is Belgische justitie ten voeten uit”

Taxichauffeur Rafet Özer (58) werd op kerstdag 2015 ’s ochtends vroeg in zijn busje neergestoken voor het gerechtsgebouw in Leuven na een dispuut met een klant, eentje die behoorde tot een motorbende. Het lemmet drong door de kledij drie centimeter zijn borststreek binnen, op een zucht van zijn hart. In eerste aanleg werd vijftien jaar cel geëist, maar kreeg de dader vijf jaar gevangenisstraf. Na bijna acht jaar procederen is er een uitspraak in beroep. Het verdict: een werkstraf van 200 uur. De familie van de taxichauffeur is furieus. Strafrechtexpert Tom Vander Beken sust. “Ik zie hier niets problematisch in.”