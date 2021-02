"Ze raken gefrustreerd”: slechts 2 procent van personeel UZ Brussel gevaccineerd, ziekenhuizen mogen 13.200 AstraZenevaccins overnemen van eerste lijn

De vaccinatie van het ziekenhuispersoneel verloopt moeizaam. In het UZ Brussel in Jette is drie weken na de start van hun vaccinatiecampagne slechts 2 procent van het personeelsbestand volledig gevaccineerd. De frustraties beginnen op te lopen en veel zekerheid over het verdere verloop is er niet. In tussentijd hebben de ziekenhuizen hun quota voor volgende week gekregen: doordat er geen Moderna-vaccins geleverd zijn, ‘krijgen' zij nu 13.200 dosissen van het AstraZeneca-vaccin, dat eigenlijk voor de eerste lijn was bedoeld.

De vaccinatiebereidheid is groot bij het personeel van het UZ Brussel, maar de levering van vaccins veroorzaakt meer twijfels dan duidelijkheid. Hoeveel dosissen er volgende week geleverd worden, weten ze nog niet.

"We worden door het personeel overspoeld met vragen en ze raken gefrustreerd. We zien dat er steeds meer mensen in de eerstelijnszorg gevaccineerd worden, terwijl de overheid had aangegeven dat de ziekenhuizen als een prioritaire doelgroep werden behandeld", stelt Karolien De Prez, woordvoerster van het UZ Brussel. Veel eerstelijnsmedewerkers zoals huisartsen worden nu al ingeënt met de “overschotjes” van de vaccins van de woonzorgcentra.

80 procent nog niet gevaccineerd

Sinds deze week zijn in het UZ Brussel 108 werknemers, ofwel 2 procent van het volledige personeelsbestand, volledig gevaccineerd. Die 2 procent dekt de prioritaire diensten zoals intensieve zorg, spoed en de Covid-19-afdelingen niet. Nog 809 andere personeelsleden (18 procent) hebben al een eerste dosis gekregen en zijn gedeeltelijk gevaccineerd, terwijl de overgrote meerderheid van 3.572 werknemers (80 procent) nog niet gevaccineerd is. De capaciteit om snel en massaal te vaccineren is er nochtans.

"Deze week hebben we geen enkele eerste dosis toegediend. In principe zouden we volgende week opnieuw een groot aantal vaccins moeten krijgen voor een eerste ronde, maar we wachten nog op de definitieve beslissing. We krijgen regelmatig bericht van de overheid, maar het is pas last minute beslissen of de vaccinaties kunnen doorgaan", aldus De Prez.

Quota bekend: nul Moderna-inentingen

Eerder deze week schreef Het Laatste Nieuws al dat de quota voor volgende week waarschijnlijk opnieuw veel lager zullen zijn dan gehoopt, en dan vooral in de ziekenhuizen die het Moderna-vaccin gebruiken. De Amerikaanse producent kampt met grote leveringsproblemen. De quota zijn deze voormiddag bekendgemaakt door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, en daaruit blijkt dat in de week van 15 februari geen enkel Moderna-vaccin kan worden toegediend. Pas in de week van 22 februari stijgen de quota weer.

In ruil krijgen de meeste ziekenhuizen volgende week wel een beperkt aantal AstraZeneca-vaccins, telkens ongeveer 100, die oorspronkelijk bedoeld waren voor de vaccinaties van de eerstelijnszorgmedewerkers, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. In totaal gaat het om 13.200 dosissen die worden doorgestuurd naar de ziekenhuizen.

In de grote dertien hub-ziekenhuizen die het Pfizer-vaccin gebruiken, zoals het UZ Brussel, zal het quotum allicht wel wat hoger zijn, maar dat is nog niet bekend. Normaal gezien moet het agentschap vanavond aan alle ziekenhuizen laten weten hoeveel vaccins ze volgende week mogen toedienen.