“Ze lokken te veel aandacht van jongens”: Waalse schooldirectrice krijgt wind van voren omdat ze korte bloesjes verbiedt

De niet mis te verstane boodschap belandde eind vorige week in de mailbox van de ouders. Zij trokken grote ogen, net omdat de directrice in haar bewoordingen zo uitdrukkelijk meisjes viseerde.

“Sommige leerlingen trekken te spannende bloesjes aan of pronken met een te diep decolleté”, klonk het. “Daardoor lokken ze de aandacht van de jongens, die in volle hormonale ontwikkeling zijn. We willen preventief optreden en daarom openen we de jacht op ongepaste outfits. Het heeft geen zin om te wachten tot een van hen buiten de schoolmuren aangevallen wordt, dan is het te laat natuurlijk.”