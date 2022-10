"Ze laten u in de steek”: Vlaams Belang voert campagne voor betaalbare energie

Vorig jaar meer dan 13.000 klachten over phishing bij Economi­sche Inspectie

Het aantal meldingen van bedrog, fraude of oplichting bij de Federale Overheidsdienst Economie daalde in 2021 fors ten opzichte van het uitzonderlijke coronajaar 2020. Maar het aantal mensen en bedrijven die klagen bij het Meldpunt volgt wel een stijgende trend. Vorig jaar was online oplichting goed voor ruim de helft van de klachten. Meer dan 13.000 meldingen gingen over phishing.

26 oktober