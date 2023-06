"Ze is heel makkelijk door de knieën gegaan": N-VA blijft ontslag van buitenlandminister Lahbib (MR) eisen na vertrek van Pascal Smet

PORTRET. Pascal Smet, de gebuisde toppoliti­cus die het vertikt om medewerker voor de bus te gooien

Pascal Smet is tegen het schandaal te veel gebotst. Vorig jaar lag zijn politieke lot al in de weegschaal toen bleek dat hij het taxiplatform Uber al te vriendelijk had bejegend — en nu volgt de onthulling dat hij niet alleen de rode loper uitgerold heeft voor de burgervader van de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook nog eens diens kosten heeft betaald. Een toppoliticus was Smet niet meer, maar voor zijn partij Vooruit is het pijnlijk om een vaste waarde te verliezen net nu boegbeeld Conner Rousseau ook wat in opspraak komt.