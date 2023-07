Op sociale media is er verontwaardiging ontstaan over een tripje van de PVDA-jongerenpartij naar Cuba, een land dat door enkele leden wordt omschreven als ‘een democratische maatschappij zonder armoede’. “Deze mensen beseffen totaal niet wat een communistische dictatuur betekent”, klinkt het kritisch, maar de jongeren verdedigen hun reis bij de redactie van HLN. “Cuba is niet het model dat ik zou importeren of kopiëren in België, maar er zijn zaken waaruit we kunnen leren.”

Het was een opvallende tweet van Comac-voorzitter Sander Claessens, die samen met enkele PVDA-jongeren naar Cuba is getrokken om “te leren van een bevolking die haar eigen weg zoekt”. Volgens hem is Cuba een land dat “breekt met een economisch systeem dat de mens uitbuit en de planeet plundert”.

“Cuba is een land dat aantoont dat er een alternatief mogelijk is op onze huidige samenleving”, tweet een andere PVDA’er. Nochtans staat het communistische Cuba niet echt bekend als een vrije en open democratie. Het land staat pas op de 139ste plek van de jaarlijkse democratie-index en wordt als ‘autoritair’ geboekstaafd. Daarnaast zijn er regelmatig meldingen van mensenrechtsschendingen en het gewelddadig neerslaan van protesten.

“Deze mensen beseffen totaal niet wat een communistische dictatuur betekent. Van een vrij volk is onder dergelijk regime helemaal geen sprake”, klinkt het dan ook bij oud-voorzitter van Open Vld Egbert Lachaert. “Jonge mensen willen er massaal weg wegens een schrijnend gebrek aan levenskansen.”

Ook de jongerenvoorzitter van Open Vld, Sepp Tyvaert, reageert kritisch. “De basisvoorwaarden voor een ‘samenleving waarin mensen hun eigen weg zoeken’ zijn vrijheid, mensenrechten en democratie, alles wat dus ontbreekt in de dictaturen die de kameraden van PVDA als voorbeeld zien.”

“De PVDA-jongeren zijn op studiereis naar Cuba. Een communistische dictatuur waar politieke tegenstanders worden opgesloten en zowat elk mensenrecht wordt geschonden”, reageert Jeroen Bergers, voorzitter van Jong N-VA. “PVDA als een vis in het water in Cuba: verkiezingen en vrije pers zijn verboden en politieke tegenstanders worden gemarteld en vermoord”, tweet ook oud-voorzitter van Jong N-VA en Kamerlid Tomas Roggeman. “De PVDA-droom in de praktijk: leve de dictatuur!”

Vooral uit rechtse hoek vallen er harde woorden over de trip, maar ook vanuit links klinken er kritische stemmen. “Als Cuba het beste voorbeeld is van de werking van je eigen ideologie in de praktijk, zegt dat vooral veel over hoe je ideeën in de echte wereld niet werken of telkens opnieuw in een dictatuur verzanden", reageert Dries Martens, bestuurslid bij Jongsocialisten - de jongerenorganisatie van Vooruit.

Comac verdedigt zich

In een reactie bij HLN wuift Comac-voorzitter Sander Claessens de kritiek weg. “Cuba is niet het model dat ik zou importeren of kopiëren in België, maar er zijn zaken waaruit we kunnen leren en er is solidariteit nodig, in de eerste plaats tegen de onrechtvaardige blokkade waarvan de Cubaanse bevolking slachtoffer van is.”

Verder verdedigt Claessens nog het regime van het land. “Cuba is een land dat al 60 jaar gebukt gaat onder een blokkade van de Verenigde Staten, met als doel het land te verstikken. Desondanks hebben ze belangrijke sociale verwezenlijkingen gerealiseerd, zoals kwaliteitsvolle gratis gezondheidszorg en onderwijs.”

