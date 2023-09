Zal woonzorgcentrum Paloké in Molenbeek zo’n 350 asielzoekers opvangen? Grensgemeente Dilbeek maakt zich zorgen

Voortvluch­tig kopstuk van motorbende No Surrender opgepakt

De Nederlandse politie heeft op een camping in Lochem, in de Nederlandse provincie Gelderland, de 42-jarige Elhassan A. opgepakt. De ‘captain’ van motorbende No Surrender werd sinds december 2022 gezocht nadat hij in België, in Brussel en Antwerpen, veroordelingen tot in totaal tien jaar cel had opgelopen. Dat meldt de Nederlandse politie. “De man zit vast en de rechtbank van Amsterdam beslist over zijn overlevering naar België”, klinkt het bij de Nederlandse politie.