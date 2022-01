Zal de rechtszaak rond de ontvoering en dood van Dean (4) plaatsvinden in België of Nederland? Het antwoord blijkt enorm belangrijk

Jef Vermassen verdedigt moeder van Dean: “Ik wil assisenpro­ces in België, straffen in Nederland zijn niemendal”

Jef Vermassen zal als advocaat optreden voor Elke Verberckmoes, de moeder van het vierjarige slachtoffer Dean. Vermassen geeft aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een Belgisch assisenproces. “De straffen in Nederland... Het spijt me, dat is ‘niemendal’”, klinkt het in De Morgen. De bekende strafpleiter is ook een verwoed voorstander van assisenprocessen, wat in Nederland niet bestaat.

6:11