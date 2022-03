Zal brood ook duurder worden door oorlog in Oekraïne?

Na een stijging in de olie- en gasprijzen, dreigt er nu ook een stijging op de graanmarkt. Door de oorlog in Oekraïne kwam de tarwe-export vanuit de betrokken landen, die normaal goed is voor 25 procent van alle export van tarwe wereldwijd, stil te liggen. “De consument gaat dat voelen in zijn portefeuille, maar voorlopig moeten we ons nog niet meteen grote zorgen maken”, zegt Eddy Van Damme van Bakkers Vlaanderen in ‘Het Nieuwsblad’. Zo zou de prijs van producten als brood en koekjes enorm kunnen toenemen.