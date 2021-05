Zaki: “Hoog tijd dat senioren hun zeg krijgen over hoe we hun leven in woonzorgcentra kunnen verbeteren”

Deerlijk/Waregem Spookrij­ders gevat na kilometers­lan­ge achtervol­ging op drie banden: “Mirakel dat er geen slachtof­fers gevallen zijn”

9:18 Twee Franse dieven zijn maandagavond bij de lurven gevat na een spectaculaire en aartsgevaarlijke achtervolging, die onder meer in de verboden rijrichting van de Hoogstraat in Deerlijk liep. De verdachten werden achtervolgd omdat ze even daarvoor in de Franse stad Tourcoing een diefstal hadden gepleegd. Om aan de politie te ontsnappen, vluchtten ze zelfs al spookrijdend over de E17. Het is een mirakel dat ze niemand de dood injoegen.