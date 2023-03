Zag jij twee heldere lichtpuntjes aan de hemel? Jupiter en Venus op dichtste punt bij elkaar

Venus en Jupiter zijn naast de zon en de maan de twee helderste objecten aan de hemel. Venus is de helderste van de twee. Vanavond bereikten ze een conjunctie of dichte samenstand, die zichtbaar was tussen zonsondergang en 20.30 uur. Daarbij leek het, vanaf de Aarde bekeken, alsof de twee planeten met elkaar zullen botsen, maar niets is minder waar. In werkelijkheid staan ze zo’n 700 miljoen kilometer uit elkaar.