ZAAM: Lidl gaat voor betaalbaar duurzaam

Sint-Laureins Burgemees­ter van Sint-Lau­reins redt pony uit zwembad: “Ik liet het beest rustig worden in mijn armen”

5 september Burgemeester van Sint-Laureins Franki Van de Moere (Samen) keek zaterdagochtend vreemd op toen hij de rolluiken van de keuken open deed. Op de overkapping van zijn zwembad zag hij namelijk het hoofd van een pony rusten. Het beest was in de loop van de nacht in het water gesukkeld en was vermoeid geraakt van het proberen ontsnappen.