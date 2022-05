Zaakvoerder Bart (54) sterft voor ogen van collega’s: ongelukkige samenloop zorgde voor gasexplosie in Deerlijk

DeerlijkIn het West-Vlaamse Deerlijk is gisterochtend een gasfles ontploft in een vrachtwagen, nadat warmteontwikkeling ontstond in het voertuig. Net wanneer de 54-jarige Bart Vandeputte uit Oostnieuwkerke wou kijken wat er aan de hand was in de laadruimte, explodeerde de fles van dichtbij. De man was op slag dood, zijn collega ligt zwaargewond in het ziekenhuis.