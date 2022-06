Zaak Schild & Vrienden opnieuw voor Gentse raadkamer na administratieve blunder

De raadkamer in Gent buigt zich vandaag/maandag opnieuw over de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het Oost-Vlaamse parket de verwijzing vraagt van oprichter Dries Van Langenhove en elf andere personen die banden hadden met de groepering. Eind mei werd de zaak onverwacht uitgesteld, omdat drie verdachten door een administratieve blunder verkeerdelijk waren opgeroepen als benadeelde.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een ‘Pano’-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Lees ook Administratieve fout veroorzaakt zoveelste vertraging in proces rond Schild & Vrienden

De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

Het parket vraagt voor Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat onder meer om "aangezet te hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming", "denkbeelden te hebben verspreid die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat" en behoren tot een vereniging "die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie" verkondigt.

Na een jarenlange procedureslag waren bijna partijen op 30 mei klaar om de zaak te pleiten voor de raadkamer, maar één partij vroeg uitstel. Het ging om één van drie partijen die verkeerdelijk als benadeelde of burgerlijke partij opgeroepen waren, in plaats van als verdachte of inverdenkinggestelde. Het gaat om een fout uit hoofde van de griffie, waardoor hun advocaten het dossier onvoldoende konden voorbereiden. De advocaat van één van hen vroeg uitstel en de raadkamer kon niet anders dan daarop ingaan.

De zaak wordt vandaag behandeld om 14 uur. Een uitspraak over de verwijzing komt er vermoedelijk pas na het gerechtelijk verlof.