Zaak-Sanda Dia: rechter gaat niet in op vraag van advocaten om langer uitstel voor bekijken harde schijven

PostNL België “gaat een stap verder in haar beleid” en verbiedt onderaanne­mers nog te werken met minderjari­gen (-18)

De onderaannemers van PostNL België mogen voortaan geen minderjarigen meer in dienst nemen. “Ook in de wettelijk toegestane gevallen willen we niet langer dat minderjarigen (-18) worden ingezet in uitvoering van een vervoersovereenkomst”, klinkt het bij PostNL. De drastische maatregel van het bedrijf volgt nadat onze redactie aantoonde dat er 13- en 14-jarigen bij onderaannemers van PostNL werken.

11:34