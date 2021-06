Zaak-Sanda Dia: jaren afgeteld naar deze dag, maar in een paar seconden was het voorbij

Schouder aan schouder kwam de familie van Sanda Dia gisteren het Hasseltse gerechtsgebouw uit. Vader Papis Dia met partner Mak aan zijn zijde, broer Seydou hand in hand met vrouw Marie. De blik op oneindig, hun immense teleurstelling verstopt achter een mondmasker met daarop de beeltenis van hun zoon en broer, en de woorden ‘Justice for Sanda’. Voor dat laatste was de familie helemaal vanuit Edegem naar Hasselt gereden, had vader Papis een dag verlof genomen op zijn werk in de Volvofabriek. Om te horen of de raadkamer de achttien leden van studentenclub Reuzegom – die Sanda tijdens zijn doop urenlang in een put met ijskoud water lieten zitten, en hem dwongen liters visolie te drinken en een gemalen muis en een levende goudvis door te slikken – naar de correctionele rechtbank zou doorverwijzen. Om eventueel enkele van hen recht in de ogen te kunnen kijken. Maar geen enkele Reuzegommer liet zich gisteren persoonlijk in Hasselt zien. En ook de ‘justice’ waar de familie zo hard op had gehoopt, kwam er niet.