Zaak-Mawda: drie vermoedelijke mensensmokkelaars voor de rechter verschenen in Luik

Vandenbrou­c­ke niet te spreken over uitlatin­gen professor Gala : “Wat die man verklaart, is onvoorstel­baar lichtzin­nig”

9:14 Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is niet te spreken over de uitlatingen van professor Jean-Luc Gala, een wetenschapper met dertig jaar ervaring. De hoogleraar infectieziekten aan de UCL zei aan onze krant dat de toestand in het Brussels Gewest en Wallonië “minder erg is dan men doet uitschijnen.” “Wat die man verklaart, is onvoorstelbaar lichtzinnig”, aldus de minister in Terzake.